نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طبيب يذبح أمه ويمنع والده من إنقاذها

منذ 4 ساعات
1912
2
طبيب يذبح أمه ويمنع والده من إنقاذها

لندن (صدى):
شهدت مدينة مانشستر البريطانية، حادثة مروعة بقيام طبيب، بذبح أمه حتى الموت بعد نوبة من الغضب أثناء شجاره مع أسرته وذلك بعد أن قرر والديه طرده من انزل العائلة ليستقل بذاته.

وطعن اخصائي الأشعة السريرية أندرو نيسبت، 41 عامًا، والدته باميلا نيسبت، 68 عامًا مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، في رقبتها بعد أن علم أنه على وشك طرده من منزل العائلة، وحين كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة على أرضية المنزل، تشاجر القاتل مع والده الذي حاول إنقاذ زوجته من الموت.

وتوفيت الأم في مكان الحادث متأثرة بجراحها على الرغم من محاولات المسعفين لإنقاذها؛ حيث نفى الطبيب المتهم في بداية قتله لأمه لكنه أقر بجريمته أمام المحكمة، فيما تم إرسال الطبيب إلى مستشفى للأمراض النفسية، وهو محتجز حاليًا في منشأة علاج آمنة في إسيكس.

جريمة
قتل
ذبح
بريطانيا
طبيب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131121
منذ 16 دقيقة
إرهابيون فسقةٌ مجرمون ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7143
منذ 8 دقائق
كيف يكون طبيب ومصاب بمرض نفسي❗😹
كل ما قتل أحد قالوا مريض نفسي 🤷‍♂️ عالم مريض

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد مدحش عبدالله
ارجوا من الله قبولي باي مكان الرياض او جدة أو الدمام
الغروب الاخير
اللي سمت نفسها البندري/ احب اقولك انك ماعندك ماعند جدتي وشكلك اصلا قرفانه من عيالك ولالك نفس تتابعيهم...روح نامي احسن
4lovex2
عرفت تختار البنات بالوقت ذا يحبن الشباب الوسيمين والرياضيين أما القبحاء أو من هذا القبيل فأنسى تجد بنت تحبك ،سبحان الله العظيم تغير الزمان...
عماد
ياخي والله انكم متخلفين من العنوان كانه صرح بذلك بعد ما شاف المسلسل لكن الي صار مختلف تماما وعلى فكرة مجرد انه يطلع قدام...
الغروب الاخير
جايبين واحد مايفهم شي وقاعد يتفلت علينا نطعم اولادنا مو على كيفك ولاعلى كيف وزيرك والله ما اطعمهم طالما ان التطعيم مبهم ويتعب ناس...

أخر الأخبار

"فلكية جدة": سماء المملكة والوطن العربي تشهد اقتران المريخ بنجم قلب الأسد الخميس المقبل
"فلكية جدة": سماء المملكة والوطن العربي تشهد اقتران المريخ بنجم قلب الأسد الخميس المقبل
منذ 10 ثواني 1200
امرأة تضرب لص حاول السرقة
امرأة تضرب لص حاول السرقة
منذ 15 دقيقة 125
نحل ينتقم من صاحبه
نحل ينتقم من صاحبه
منذ 20 دقيقة 138
بينه وبين الموت ثواني
بينه وبين الموت ثواني
منذ 25 دقيقة 157
أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال
أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال
منذ 29 دقيقة 1614
السيطرة على حريق محدود في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
السيطرة على حريق محدود في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
منذ 35 دقيقة 1489
بالفيديو.. عبدالله بوشهري لطليق إلهام الفضالة: أنت رومانسي مشتاقلك
بالفيديو.. عبدالله بوشهري لطليق إلهام الفضالة: أنت رومانسي مشتاقلك
منذ 40 دقيقة 993
ملاكم مغربي "يعض" منافسه في أولمبياد طوكيو
ملاكم مغربي "يعض" منافسه في أولمبياد طوكيو
منذ 45 دقيقة 1695
أول تحرك من النيابة العامة بشأن حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج
أول تحرك من النيابة العامة بشأن حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج
منذ 50 دقيقة 10928
"التأمينات الاجتماعية" : أي زيادة بالأجر تتجاوز 10% لن يتم قبولها بعد بلوغ سن الـ50
"التأمينات الاجتماعية" : أي زيادة بالأجر تتجاوز 10% لن يتم قبولها بعد بلوغ سن الـ50
منذ 59 دقيقة 2061