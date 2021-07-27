طبيب يذبح أمه ويمنع والده من إنقاذها

لندن (صدى):
شهدت مدينة مانشستر البريطانية، حادثة مروعة بقيام طبيب، بذبح أمه حتى الموت بعد نوبة من الغضب أثناء شجاره مع أسرته وذلك بعد أن قرر والديه طرده من انزل العائلة ليستقل بذاته.
وطعن اخصائي الأشعة السريرية أندرو نيسبت، 41 عامًا، والدته باميلا نيسبت، 68 عامًا مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، في رقبتها بعد أن علم أنه على وشك طرده من منزل العائلة، وحين كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة على أرضية المنزل، تشاجر القاتل مع والده الذي حاول إنقاذ زوجته من الموت.
وتوفيت الأم في مكان الحادث متأثرة بجراحها على الرغم من محاولات المسعفين لإنقاذها؛ حيث نفى الطبيب المتهم في بداية قتله لأمه لكنه أقر بجريمته أمام المحكمة، فيما تم إرسال الطبيب إلى مستشفى للأمراض النفسية، وهو محتجز حاليًا في منشأة علاج آمنة في إسيكس.