أطعمة تنقي الجسم من السموم منها "البروكلي"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تساعد بعض الأطعمة على التخلص من السموم بالجسم وتحسين الصحة العامة حيث أنها عملية تسمى "ديتوكس".
ويعتبر الـ"ديتوكس" طريقة طبيعية لتطهير الجسم من السموم بالأطعمة الطبيعية والمشروبات، ومنها البروكلي حيث يساعد على مقاومة المواد الكيميائية المسببة للسرطان، ويعزز قدرة الكبد على إزالة تلك المواد الكيميائية السيئة من أجسامنا.
كما أن الجريب فروت يحتوي على عدة عناصر غذائية بما في ذلك الفيتامينات A و C و B1 ، بالإضافة إلى حمض البانتوثنيك والألياف والبوتاسيوم والبيوتين.
وتعمل الإنزيمات الموجودة في الجريب فروت أيضًا على تكسير الدهون في جسمك للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن.
ويتميز البنجر بأنه غني بالعناصر الغذائية، ويحتوي على مادة البيتين التي تساعد الكبد على التخلص من السموم، بالإضافة إلى الألياف التي تسمى البكتين التي تزيل السموم التي تم إزالتها من الكبد.
ويحتوى الأفوكادو على مضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على طرد السموم الضارة، ويحتوي على عدة عناصر غذائية مفيدة، حيث يحتوي على حوالي 20 نوعا من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب.