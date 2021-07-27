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النفط يعاود الارتفاع مع الرهان على تعافي الطلب

منذ ساعتين
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النفط يعاود الارتفاع مع الرهان على تعافي الطلب

وكالات (صدى):
عاود النفط الارتفاع حيث بدأ المستثمرون الرهان على أن تعافي الطلب العالمي سيظل كما هو على الرغم من عودة تفشي فيروس كوفيد-19، مما أدى إلى تشديد القيود على الحركة في العديد من المناطق.

وصعد برنت فوق 74 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيد في نيويورك بنسبة 0.3٪ لتتداول بالقرب من 72 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها يوم أمس الاثنين.

ساهم الانتعاش لدى مستهلكي الطاقة الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والصين، في دعم زيادة استهلاك الوقود واستنزاف المخزونات المتضخمة التي تراكمت خلال الوباء. ومع ذلك، أثار متغير دلتا سريع الانتشار بعض المخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القصير.

وقال فيكتور شوم، نائب رئيس استشارات الطاقة لشركة IHS Markit في سنغافورة، "ستساعد معدلات التطعيم المرتفعة على تعزيز انتعاش الطلب"، مضيفًا أن سرعة نمو الطلب ستضعف في وقت لاحق من هذا العام. وقال: "نتوقع أن تنخفض أسعار النفط بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2021، بحسب بلومبرغ.

الصين
النفط
الطاقة
تعافي الطلب

التعليقات

سلطان
سلطان عدد التعليقات : 725
منذ 56 دقيقة
مع الأسف الشديد مدري حنا نتمنى ان ينزل السعر الى 40 دولار او اقل لننعم برخص البنزين
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 725
منذ 48 دقيقة
مع الأسف الشديد مدري حنا نتمنى ان ينزل السعر الى 40 دولار او اقل لننعم برخص البنزين

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أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههه. صبرك شوي ياراايق.
قرم
سبحان الله. بعض النس تحس فيه جنان هبال تخلف، يعجز اللسان عن الوصف. فيه نزعة اجرام وكره. في العقد الثالث وهذا تفكيره وتصرفه!! كيف...
راقد النايم
كلام سليم
قرم
هههههههههههههههههههههه يستاااهل ما جاه وياليته صقع في عامود الكهرب وطاح عليه. هذا موذي نفسه وموذي خلق الله اللي ماشين في حال سبيلهم. بس وش...
رااايق
بالتوفيق يااا النصر في معسكرك *** حتى في أستعداداتك *** محسود والضغط عالي ومرتفع *** ههههههههههههه

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