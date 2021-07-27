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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 7 ساعات
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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.42774، العملة مقابل الريال الواحد 0.22585

- الدولار: 3.75054، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663

- درهم إماراتي: 1.02106، مقابل الريال الواحد 0.97938

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68373

- دينار أردني: 5.28997، مقابل الريال الواحد 0.18904

- دينار كويتي: 12.46755 مقابل الريال الواحد 0.08023

- دينار بحريني: 9.95004، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.03037، مقابل الريال الواحد 0.97053

-الدرهم المغربي: 0.41947 مقابل الريال الواحد 2.38646

- الجنيه المصري: 0.23905، مقابل الريال الواحد 4.18316

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
الله يلطف بها ويشفيها ويعافيها ويرفع عن البلاء هي وجميع مرضى المسلمين , مسكينة الله يعينها ..
قرم
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!! سلامااااااااااااااات. يا تأمينااااااااااااااات.
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** بما أنه لا مفر نبغيك ترضخينها ترضخ وتخلينها تعض الأرض **!!!!
واثب
هذ الامر مفروض علي جميع الانديه حسبنا الله ونعم الوكيل
قرم
أتوقع بقت هي نفسها خلت !!

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