أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.42774، العملة مقابل الريال الواحد 0.22585
- الدولار: 3.75054، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663
- درهم إماراتي: 1.02106، مقابل الريال الواحد 0.97938
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68373
- دينار أردني: 5.28997، مقابل الريال الواحد 0.18904
- دينار كويتي: 12.46755 مقابل الريال الواحد 0.08023
- دينار بحريني: 9.95004، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.03037، مقابل الريال الواحد 0.97053
-الدرهم المغربي: 0.41947 مقابل الريال الواحد 2.38646
- الجنيه المصري: 0.23905، مقابل الريال الواحد 4.18316