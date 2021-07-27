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الكابتن الغامدي لوالدة الطيار المختفي في الفلبين: "الأمر لم يأخذ حقه"

منذ ساعة
2157
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الكابتن الغامدي لوالدة الطيار المختفي في الفلبين: "الأمر لم يأخذ حقه"

نايف السالم (صدى):
أجاب الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، على استفسار والدة الطيار المختفي في الفلبين عبدالله الشريف، منذ أكثر من عام.

وكانت والدة عبدالله الشريف قد طلبت رأي الطيار الغامدي، بعملية اختفاء طيارة ابنها، وما هي نظريته سواء سقوط أو إخفاء أو اختطاف، قائلة: "لنفترض سقوط من ارتفاع 7000 قدم والطائرة مفللة بنزين مو المفروض انها تنفجر ويتأكد الدخان منها حتى لو إن تم السقوط هلى البحر وفي حال السقوط أليس من المفترض إرسال نداء استغاثة من الكابتن".

ومن جانبه رد الطيار الغامدي قائلا: "أنا أدعو المولى عز وجل أن يرد لك ابنك وهو في خير حال، اختفاء الطائرة ولم يوجد لها أثر شي غريب في عالم الطيران".

وأضاف: "الأمر لم يأخذ حقه من حيث البحث والإنقاذ، وحكومتنا الله يعزها ممثلة في السفاره جديرة بكشف الأسرار وعودة ابننا الغايب".

يذكر أن سفارة المملكة في الفلبين، أكدت استمرار جهودها حيال البحث عن المواطن عبدالله الشريف الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة سان خوسيه بجزيرة مندورو.

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التعليقات

خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 126
منذ 36 دقيقة
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم
الغايب عذرة معة أن شاء الله يرجع سالم غانم بإذن الله تعالى

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أحدث التعليقات

كلام مليان
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اكبر ساند لكم التحكيم من موقعه الجمل لكن معروف ديدانكم من ايام الرمز يطلع بعد كل نهايه مباراه وتلقى الحكم حاسب لهم بلنتي...
محمد
التعليم عن بعد أفضل لجميع المراحل التعليمية أسلم وأئمن للجميع لماذا المخاطرة والحمدلله اثبت نجاح التعليم عن بعد أرجو تعديل القرارات
كلام مليان
انا مصدق ما ادري عن بقيه الشباب
كلام مليان
انت اكبر طبل وسلم لي على الكامري هههههههههههههه
كلام مليان
باقي الرقعه الاخيره من البرازيل للمتدرب السباك

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