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تركي آل شيخ: "نطبخ موضوع سيكون نقلة كبيرة في عالم الفن"

منذ 3 ساعات
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تركي آل شيخ: "نطبخ موضوع سيكون نقلة كبيرة في عالم الفن"

الرياض (صدى):
تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، عن ملامح مشروع جديد، سيمثل نقلة نوعية في مجال الفن.

وقال آل الشيخ: "فيه موضوع نطبخه في هيئة الترفيه، مع الشركة العملاقة روتانا، وأخي سالم الهندي".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه: "سيكون إن تم نقلة كبيرة في عالم الفن، الله ييسر الأمور"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي سياق منفصل أعرب آل الشيخ عن انبهاره بالمواهب السعودية، قائلا: "كل يوم أكتشف سعودي أو سعودية يبهروني بإبداعهم في كثير من المجالات".

وتابع: "فخور فيكم وسعيد بالعمل معكم، وسعيد أكثر ومتشرف أن أكون خادم وسند لكم في كل شيء، أنتم نبتة طيبة ينفع فيكم الاهتمام والرعاية لأنكم تخرجون أطيب الثمر بعد ذلك".

الفن
هيئة الترفيه
تركي آل شيخ

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1446
منذ ساعة
لن نحرر القدس بالعود والكمنجه .... ولن نصنع أقمار صناعيه بالبيانو والمرواس .
؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 226
منذ 48 دقيقة
سبحان الله هذه الايه عظيمه قال الله تعالي وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰان ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّۢ مَّسَّهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
قرم
قرم عدد التعليقات : 224
منذ 27 دقيقة
اصبت عين الحقيقه يا ؟؟

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أحدث التعليقات

قرم
ههههههههههههه. صبرك شوي ياراايق.
قرم
سبحان الله. بعض النس تحس فيه جنان هبال تخلف، يعجز اللسان عن الوصف. فيه نزعة اجرام وكره. في العقد الثالث وهذا تفكيره وتصرفه!! كيف...
راقد النايم
كلام سليم
قرم
هههههههههههههههههههههه يستاااهل ما جاه وياليته صقع في عامود الكهرب وطاح عليه. هذا موذي نفسه وموذي خلق الله اللي ماشين في حال سبيلهم. بس وش...
رااايق
بالتوفيق يااا النصر في معسكرك *** حتى في أستعداداتك *** محسود والضغط عالي ومرتفع *** ههههههههههههه

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