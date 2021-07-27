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قصة عارضة أزياء مصرية قتلت زوجها وتناولته "مشويًا"!

منذ 38 دقيقة
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قصة عارضة أزياء مصرية قتلت زوجها وتناولته "مشويًا"!

واشنطن (صدى):
أعادت جرائم القتل بحق الأزواج التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة للأذهان، قصة قتل عارضة أزياء من أصول مصرية، كانت تعيش في أمريكا لزوجها، بطريقة وحشية.

وعارضة الأزياء تدعى "أميمة نيلسون: تبلغ حاليًا من العمر 53 عامًا، كانت قد اشتهرت بإغواءها لكبار السن من الرجال الأثرياء، وتركهم بعد سلب أموالهم.

وتعرفت على شخص يدعى بيل نيلسون، ودخلت معه في قصة حب كبيرة، ومن ثم تزوجا، ثم بدأت السلوكيات العدوانية للزوج في الظهور.

وكان الزوج يعتدي على زوجته جنسيا وجسديا، ما دفعها إلى التخلص منه، وقطعت جسده وقامت بطهي رأسه ويديه مع لحم ديك رومي، وقدمته إلى ضيوفها وتناولته معهم.

وتم الحكم بالسجن المؤبد على عارضة الأزياء المصرية، حيث لا تزال في السجن حتى اليوم.

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51917
منذ 31 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

هيا
ياليت ياليت حضوري والله ولدي رايح ثاني مايعرف يكتب زين فما بالكم بالصف الأول نتمي حضوري للصفوف الدنيا اغلب الأبوين موضفين من يقعد عندهم
ط 🍹🍹🍹
"" قصدها تقول ما احلى جيبك ""
ابو عمار
حطم براغي الدفرنس
ابو عمار
راح فيها المسكين
ابو عمار
هههههههههههههههههههه

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