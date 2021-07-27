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أحمد الشمراني : الأمير خالد بن فهد هو الداعم الأول في المملكة
منذ 10 ساعات
794
2
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 666
منذ ساعة
انا مصدق ما ادري عن بقيه الشباب
kkkk
عدد التعليقات : 424
منذ 44 دقيقة
ودي اصدق بس قويه قويه
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أحدث التعليقات
قرم
ههههههههههههه. صبرك شوي ياراايق.
قرم
سبحان الله. بعض النس تحس فيه جنان هبال تخلف، يعجز اللسان عن الوصف. فيه نزعة اجرام وكره. في العقد الثالث وهذا تفكيره وتصرفه!! كيف...
راقد النايم
كلام سليم
قرم
هههههههههههههههههههههه يستاااهل ما جاه وياليته صقع في عامود الكهرب وطاح عليه. هذا موذي نفسه وموذي خلق الله اللي ماشين في حال سبيلهم. بس وش...
رااايق
بالتوفيق يااا النصر في معسكرك *** حتى في أستعداداتك *** محسود والضغط عالي ومرتفع *** ههههههههههههه
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