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محمد الدويش : النصر عانى كثيراً من الحكام
منذ يوم
1178
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 666
منذ 18 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اكبر ساند لكم التحكيم من موقعه الجمل
لكن معروف ديدانكم من ايام الرمز يطلع بعد كل نهايه مباراه وتلقى الحكم حاسب لهم بلنتي باليد :) ويصيح من التحكيم
مجرد زائر
عدد التعليقات : 8
منذ 18 ساعة
تبغى نستمر في سلك التحكيم وتصبح حكم دولي يجب ان تكون اصفر الميول :)
زائر
عدد التعليقات : 952
منذ ساعة
صحيح نتذكر يد درهوم والحكم الهويش المتخاذل في تلك المباراة أستحى من رئيس النصر ومشاها ..
هذه عينة واحدة فقط . العام الماضي واللي قبله الكل شاهد الدفع الرباعي للنصر وموثقة فيديو ..
زائر
عدد التعليقات : 952
منذ ساعة
محمد الدويش من أيام خرج من مركز الامراض النفسية في حي الخزامى بعد معاناة من فوبيا هلاليه سببت له إسهال فكري مزمن .
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أحدث التعليقات
Tiger
توكلي على الله اختنا واتركي الامر لله وحده وادعو الله أن تهزميها شر هزيمة بصمودك واصرارك علي رفع علم بلادك
الحكم
السعوديه والتحالف وضعو خطوط حمر للحوثيين لايستطيعون تجاوزها علي جميع الجبهات فكل حشوده التي يرسلها لاتعود بفضل طيران التحالف محاولة رفع المعنويات للحوثيين لايجدي...
القرني
[email protected]
@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله المستعان
القرني
[email protected]
@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
حسبي الله ونعم الوكيل عليها
القرني
[email protected]
@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
طيب
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