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الكاميرات ترصد المكتوب في ورقة بيد بايدن خلال لقاءه مع الكاظمي

منذ 56 دقيقة
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الكاميرات ترصد المكتوب في ورقة بيد بايدن خلال لقاءه مع الكاظمي

واشنطن (صدى):
رصدت الكاميرات مضمون ورقة كان يمسك بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأثنين.

وتضمنت الورقة ملاحظتين، إذ تبين بتكبير الصورة أن النقطة الأولى هي "مقترح الولايات المتحدة بشأن الرد على الهجمات"، بينما جاءت في الجملة الثانية "إيران تدرس كبح الهجمات".

وكان الرئيس الأمريكي خلال استقباله الكاظمي في البيت الأبيض، أعلن أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع العراق.

وأكدت الحكومتان الأمريكية والعراقية في البيان الختامي المشترك للجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، على التزام العراق بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب.

امريكا
العراق
بايدن
الكاظمي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51917
منذ 40 دقيقة
طيب يكون خير

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أحدث التعليقات

هيا
ياليت ياليت حضوري والله ولدي رايح ثاني مايعرف يكتب زين فما بالكم بالصف الأول نتمي حضوري للصفوف الدنيا اغلب الأبوين موضفين من يقعد عندهم
ط 🍹🍹🍹
"" قصدها تقول ما احلى جيبك ""
ابو عمار
حطم براغي الدفرنس
ابو عمار
راح فيها المسكين
ابو عمار
هههههههههههههههههههه

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