تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
صالح الطريقي : لازالوا يهربون في موضوع الحكام الأجانب
منذ 12 ساعة
1376
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 666
منذ 4 ساعات
كم حطو في مخباتك ههههههههههههههههههههههه وطبل لي على طبلي وقد دراهمك اطبل ورقصني ياقدع
رااايق
عدد التعليقات : 9618
منذ 22 دقيقة
لا تزااال عقدة الأجنبي موجودة ** !!!!!!
مع أنه مثل مانقول من زماااان ** صبه حقنه لبن ***
اخطاااهم المحلي و الأجبني وحده ** بس الأجنبي غير * عسل على القلب **!!!!!!!!!
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
محمد مدحش عبدالله
ارجوا من الله قبولي باي مكان الرياض او جدة أو الدمام
الغروب الاخير
اللي سمت نفسها البندري/ احب اقولك انك ماعندك ماعند جدتي وشكلك اصلا قرفانه من عيالك ولالك نفس تتابعيهم...روح نامي احسن
4lovex2
عرفت تختار البنات بالوقت ذا يحبن الشباب الوسيمين والرياضيين أما القبحاء أو من هذا القبيل فأنسى تجد بنت تحبك ،سبحان الله العظيم تغير الزمان...
عماد
ياخي والله انكم متخلفين من العنوان كانه صرح بذلك بعد ما شاف المسلسل لكن الي صار مختلف تماما وعلى فكرة مجرد انه يطلع قدام...
الغروب الاخير
جايبين واحد مايفهم شي وقاعد يتفلت علينا نطعم اولادنا مو على كيفك ولاعلى كيف وزيرك والله ما اطعمهم طالما ان التطعيم مبهم ويتعب ناس...
أخر الأخبار
امرأة تضرب لص حاول السرقة
منذ 15 دقيقة
125
نحل ينتقم من صاحبه
منذ 19 دقيقة
138
بينه وبين الموت ثواني
منذ 25 دقيقة
157
أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال
منذ 29 دقيقة
1614
السيطرة على حريق محدود في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
منذ 34 دقيقة
1487
بالفيديو.. عبدالله بوشهري لطليق إلهام الفضالة: أنت رومانسي مشتاقلك
منذ 39 دقيقة
993
ملاكم مغربي "يعض" منافسه في أولمبياد طوكيو
منذ 45 دقيقة
1693
أول تحرك من النيابة العامة بشأن حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج
منذ 49 دقيقة
10928
"التأمينات الاجتماعية" : أي زيادة بالأجر تتجاوز 10% لن يتم قبولها بعد بلوغ سن الـ50
منذ 59 دقيقة
2061
الموارد البشرية تعلن فتح القبول والتسجيل لبرنامج "الترميز الطبي"
منذ ساعة
1550