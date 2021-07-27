نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مستشار في الشؤون الأمنية: السرورية "إخوانية" في صورة سلفية

منذ 53 دقيقة
1411
1
مستشار في الشؤون الأمنية: السرورية "إخوانية" في صورة سلفية

عادل الحربي (صدى):
حذر الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية محمد الهدلة، من التعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية، والسروريين، مؤكدًا أنهما وجهان لنفس العملة.

وقال الهدلة: "احذروا السرورية، فهي إخوانية في صورة سلفية، وتجدهم يندسون في أوساط طلاب العلم، ولذلك حصل خلط عند كثير من الباحثيين، وعدم التميز؛ بين السلفيين "الوطنيين" الذين يعتقدون أن الوطن وولاة الأمر عقيدة لايجوز المساس بها، والسرورية التي تتبنى عداوة الوطن، ويعتقدون رأي الخوارج وخيانة الوطن".

وأضاف: "احذروا من جماعة الاخوان المسلمين أو الانتماء لها، أو التعاطف معها، جماعة الإخوان المسلمين تتستر بالدين وتمارس مايخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، ومنذ تأسيسها لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة وإنما غايتها الوصول للحكم".

وأوضح أن الإخوان يروجون إلى أن السعودية "عميلة لأمريكا ولكن القواعد الأمريكية في المنطقة تتواجد في قطر وتركيا، ويروج الإخوان أن السعودية عميلة لإسرائيل ولكن السفارات الإسرائيلية تتواجد في الدوحة وانقرة. الإخوان لا أخلاق ولا فراسة في الخلاف" على حد قوله.

وتابع: "تتفق جماعة الإخوان في أساليب عملها مع أساليب الخوارج واليهود والمجوس من حيث خلط الدين بالسياسة، سعيًا وراء السلطة والحكم والاستيلاء على ثروات المجتمعات، والتحكم فيها وأيضا سرية العمل السياسي والإرهابي،واتباع التقية وإظهار عكس ما يبطنون من أهداف ومخططات تخريبية وهدامة".

الاخوان
الشؤون الأمنية
محمد الهدلة
المملكى

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51892
منذ 32 دقيقة
جماعة الاخوان صنيعة الاستخبارات الانجليزيه وكان حسن البنا يتقاض راتب شهري من الانجليز

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
يعني انت يا باسل خياط تعرف تمثل . لا انت مقبول و لا تمثيلك مقبول
ابو عمار
الفراغ شين
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

"العبد الكريم" يوجه نصيحة للراغبين في صناعة عطور محلية
"العبد الكريم" يوجه نصيحة للراغبين في صناعة عطور محلية
منذ 7 دقائق 1119
فتح باب التوظيف لحملة الثانوية بشركة صقور الخليج
فتح باب التوظيف لحملة الثانوية بشركة صقور الخليج
منذ 18 دقيقة 1221
أصالة لتركي آل الشيخ: "ما أحلى قلبك"
أصالة لتركي آل الشيخ: "ما أحلى قلبك"
منذ 37 دقيقة 312
مستشار في الشؤون الأمنية: السرورية "إخوانية" في صورة سلفية
مستشار في الشؤون الأمنية: السرورية "إخوانية" في صورة سلفية
منذ 53 دقيقة 1411
الإفراج عن المسؤول في واقعة حرق مواطن بالأردن
الإفراج عن المسؤول في واقعة حرق مواطن بالأردن
منذ ساعة 1507
موعد سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021
موعد سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021
منذ ساعتين 1433
فيديو..الراقصة صافيناز تعلن خطوبتها
فيديو..الراقصة صافيناز تعلن خطوبتها
منذ ساعتين 1031
الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع
الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع
منذ ساعتين 1622
رئيس الشورى اليمني: لن يتحقق السلام في اليمن دون عقاب الحوثي
رئيس الشورى اليمني: لن يتحقق السلام في اليمن دون عقاب الحوثي
منذ 3 ساعات 1365
تحرك جثمان متوفى أثناء دفنه
تحرك جثمان متوفى أثناء دفنه
منذ 3 ساعات 1468