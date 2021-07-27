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الإفراج عن المسؤول في واقعة حرق مواطن بالأردن

منذ 29 دقيقة
1268
الإفراج عن المسؤول في واقعة حرق مواطن بالأردن

عادل الحربي (صدى):
على خلفية واقعة تعرض شاب سعودي من ذوي الإعاقة، للحرق داخل مركز إيواء بالأردن، تفاجأت والدة الشاب بالإفراج عن مدير المركز.

وبعد تصريحات وزير التنمية الاجتماعية في الأردن حول إغلاق المركز وتحويل جميع المسؤولين للعدالة، اكتشفت أم الشاب أن مدير المركز خرج من السجن بكفالة، بحسب الوطن.

وأوضحت الأم أنه تم إخلاء مسؤوليته من الموضوع، بالرغم أنه من استلم ابنها حينها، محملة إياه كامل المسؤولية كونه هو المستلم وكون المنتفعين في أمانته.

وكانت عائلة الشاب المقيم في الأردن، كشفت عن تعرض ابنها صاحب الـ 18 عاما لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، داخل أحد مراكز الإيواء، وشملت الحروق منطقة الأعضاء التناسلية، حيث تركه أحد المسؤولين بالرعاية خلال استحمامه لبرهة من الزمن، وفوجئ بأنه سكب الماء الساخن وأحرق نفسه.

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الاردن
مواطن
حرق

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