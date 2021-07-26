نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع

منذ ساعة
1471
1
الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع

عادل الحربي (صدى):
استنكر الكاتب السياسي خالد الدخيل، حديث المعادين للمملكة، وزعمهم أنها بحاجة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدخيل: "يتحدث البعض وكأن السعودية تحتاج التطبيع، هراء ينم عن جهل، عمر السعودية حوالي 300 سنة، ولم تكن في حاجة قط للتطبيع مع إسرائيل".

وأضاف: "كل الدول تعترف بالسعودية لأنها دولة طبيعية نشأت بشكل طبيعي، لكن بعد 72 سنة من قيامها لا تزال دول كثيرة لاتعترف بإسرائيل لأنها دولة ليست طبيعية، دولة إحتلال مارقة".

يذكر أن وزارة الخارجية قد شددت على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

السعودية
المملكة
الدخيل
التطبيع

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15333
منذ ساعة
واااأقصاااه.. إسرائيل شافت العرب ذباب وقف على أنفها فهشت ونشت ثم بشّت وفشّت

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله واحد في التاك توك يقلد أصوات بنات والى لو صحيح يمديها تقفل الأبواب بدل التصوير ولو بس حطيت رقم الشرطه على شاشه الجوال...
د محمد ماجد بخش
الناس ما عندها برادات مافي مازوت ولا كهرباء .. أخذوا من اللحم فوق فوق واكلوا ودشروا البقية ما فيه إمكانية حفظ لها
د محمد ماجد بخش
خذوني مكانه .. بالمفتشر العالم عايزة مازوت
د محمد ماجد بخش
صارت النهضة مشكلة عويصة في أثيوبيا وفي تونس وفي كل مكان
د محمد ماجد بخش
خلاص انحلت مشكلة السد

أخر الأخبار

الإفراج عن المسؤول في واقعة حرق مواطن بالأردن
الإفراج عن المسؤول في واقعة حرق مواطن بالأردن
منذ 29 دقيقة 1265
موعد سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021
موعد سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021
منذ 53 دقيقة 1256
فيديو..الراقصة صافيناز تعلن خطوبتها
فيديو..الراقصة صافيناز تعلن خطوبتها
منذ ساعة 621
الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع
الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع
منذ ساعة 1471
رئيس الشورى اليمني: لن يتحقق السلام في اليمن دون عقاب الحوثي
رئيس الشورى اليمني: لن يتحقق السلام في اليمن دون عقاب الحوثي
منذ ساعتين 1336
تحرك جثمان متوفى أثناء دفنه
تحرك جثمان متوفى أثناء دفنه
منذ ساعتين 1189
فيديو.. رجل يرتدي النقاب أثناء تسوقه يثير الجدل
فيديو.. رجل يرتدي النقاب أثناء تسوقه يثير الجدل
منذ 3 ساعات 1471
وزير الخارجية: المملكة حريصة على أمن واستقرار تونس
وزير الخارجية: المملكة حريصة على أمن واستقرار تونس
منذ 3 ساعات 1413
وفاة أول رئيس لـ "زيتون العلاية"
وفاة أول رئيس لـ "زيتون العلاية"
منذ 3 ساعات 1885
فيديو.. الإطاحة بمواطن تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي في الرياض
فيديو.. الإطاحة بمواطن تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي في الرياض
منذ 3 ساعات 1814