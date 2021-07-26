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وزير الخارجية: المملكة حريصة على أمن واستقرار تونس

منذ 3 ساعات
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وزير الخارجية: المملكة حريصة على أمن واستقرار تونس

الرياض (صدى):
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، الاثنين، من معالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما أطلع معاليه سمو الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.

وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

تونس
المملكة
وزير الخارجية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131107
منذ ساعتين
صح لسانك ياسمو الوزير ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15334
منذ ساعة
ارسلوا لهم الصدق ومعه مرافقين صادقين وصدوقين.. تونس تحتاج وقفة مادية من المملكة العربية السعودية وديعة تصل خمسة مليار دولار في بنوك تونس على ثلاث مراحل

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