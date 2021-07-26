إجراء مصري هام تجاه الموظفين "الإخوان" في الجامعات

القاهرة (صدى):
قام المجلس الأعلى للجامعات في مصر، بتكليف رؤساء الجامعات بإعداد قوائم بالموظفين المنتمين للجماعات الإرهابية، ومن بينها الإخوان، وذلك تمهيدًا لفصلهم من عملهم.
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بيانًا أوضحت خلاله أن المجلس الأعلى استعرض في اجتماعه أمس الإثنين، التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على قانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
وكلف المجلس رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخليص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية، ويحاولون بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.
ووافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على قانون يقضي بفصل الموظفين الذين ينتمون لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أثار القانون جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.