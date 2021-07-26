الهلال يدمج المرأة في الفريق بالتعاقد مع سيدة برتغالية

ماجد محمد (صدى):
وقع نادي الهلال رسميًا مع البرتغالية باتريسيا رودريجيز، المتخصصة في "الإبصار الرياضي"، والتي تعتبر صفقة تاريخية في دوري المحترفين.
وتعتمد تقنية "الإبصار الرياضي" على تحسين الاستجابة الحركية للرياضين من خلال تمارين معينة يقومون بها للإبصار لتحقيق سرعة الاستجابة الحركية.
ومن جانبها، قالت "رودريجيز": "تجربة جديدة، في دمج المرأة بنادي الهلال"، معبرة عن سعاداتها للتعامل مع ثقافات وتقاليد مختلفة.
وأكدت المتخصصة في الإبصار الرياضي أنها لا تستطيع التقاط صور مع جميع نجوم نادي الهلال بسبب العادات والتقاليد.