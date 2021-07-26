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الهلال يدمج المرأة في الفريق بالتعاقد مع سيدة برتغالية

منذ 20 ساعة
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الهلال يدمج المرأة في الفريق بالتعاقد مع سيدة برتغالية

ماجد محمد (صدى):
وقع نادي الهلال رسميًا مع البرتغالية باتريسيا رودريجيز، المتخصصة في "الإبصار الرياضي"، والتي تعتبر صفقة تاريخية في دوري المحترفين.

وتعتمد تقنية "الإبصار الرياضي" على تحسين الاستجابة الحركية للرياضين من خلال تمارين معينة يقومون بها للإبصار لتحقيق سرعة الاستجابة الحركية.

ومن جانبها، قالت "رودريجيز": "تجربة جديدة، في دمج المرأة بنادي الهلال"، معبرة عن سعاداتها للتعامل مع ثقافات وتقاليد مختلفة.

وأكدت المتخصصة في الإبصار الرياضي أنها لا تستطيع التقاط صور مع جميع نجوم نادي الهلال بسبب العادات والتقاليد.

نادي الهلال
العادات والتقاليد
الإبصار الرياضي
الاستجابة الحركية
دمج المرأة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82213
منذ 19 ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82213
منذ 19 ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82213
منذ 19 ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82213
منذ 19 ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82213
منذ 19 ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82213
منذ 19 ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82213
منذ 19 ساعة
لا والله لعبوا
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1654
منذ 17 ساعة
أبصر!!
عزووز
عزووز عدد التعليقات : 12
منذ 17 ساعة
هههههههههههه هههههههههههه اللهم لا شماته
نادي نسائي
اهلاوي صريح
اهلاوي صريح عدد التعليقات : 60
منذ 17 ساعة
الله يرحم عبدالرحمن بن سعود كان عارف كل شي عن الرياضه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2370
منذ 16 ساعة
ما اعتقد انه عارف ان الفقر بيصير ابو خرقه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2370
منذ 16 ساعة
ما اعتقد انه عارف ان الفقر بيصير ابو خرقه
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 55
منذ 16 ساعة
ناقصهم النيفيا والطاقيه وشوف كيف الابداع
مواطن سعودي
مواطن سعودي عدد التعليقات : 770
منذ 15 ساعة
( انا لله وان اليه راجعون )
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 317
منذ 15 ساعة
ههههه هذا لي هو جيد فيه اول فريق يطرد من اسيا واول فريق يتعاقد مع النساء 😎
الزعيم العالمي
الزعيم العالمي عدد التعليقات : 1
منذ 15 ساعة
ويزعلون لاقلنا نادي بنات
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15343
منذ 12 ساعة
شرف لها تشيل الكأس وترفع يديها فوق .. بكرة تطلع المنصات وتأخذ الذهب .. وتتصور مع النجوم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51917
منذ 11 ساعة
طيب
احمد
احمد عدد التعليقات : 7
منذ 11 ساعة
احين كيف نفرق بينهم
ابو قنيه
ابو قنيه عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
عيش اللحظه 😅
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66793
منذ 10 ساعات
جارتي ام فواز تقول تبي تشارك
بشرط تعطونها طقم أسنان 😁
ابو البتول
ابو البتول عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
انا هلالي ، بس قرار غير صائب ومهزله
ملكي عالمي
ملكي عالمي عدد التعليقات : 2
منذ 8 ساعات
النادي الوحيد اللي يطبق رؤية ولي العهد حفظه الله

دائماً الهلال في العلالي
عبدالحكيم محمود
عبدالحكيم محمود عدد التعليقات : 61
منذ 8 ساعات
وحدة عاطلة ودبرولها جماعتها وظيفة في السعودية براتب محترم وظيفة غريبة أول مرة نسمع فيها عجييييييييييييييييييييب
خالد
خالد عدد التعليقات : 1448
منذ 7 ساعات
ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ..... حسبي الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

Saeed
راحت فلوسك يا صااااابر
ابو يزن
متسللين
احمد
نتفنونا تنتيف .... وش تبغون اكثر من كذا ..... ياخي اشعر اننا غرباء ببلدنا .
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون أياديهم النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعتقد ان هذا مصير بناتنا ، اللائي أُخرجن من خدورهن الى ساحات التبرج ، ولكن المسأله شوي شوي باالتدرج ..

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