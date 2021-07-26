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الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع

منذ ساعة
1403
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الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع

عادل الحربي (صدى):
استنكر الكاتب السياسي خالد الدخيل، حديث المعادين للمملكة، وزعمهم أنها بحاجة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدخيل: "يتحدث البعض وكأن السعودية تحتاج التطبيع، هراء ينم عن جهل، عمر السعودية حوالي 300 سنة، ولم تكن في حاجة قط للتطبيع مع إسرائيل".

وأضاف: "كل الدول تعترف بالسعودية لأنها دولة طبيعية نشأت بشكل طبيعي، لكن بعد 72 سنة من قيامها لا تزال دول كثيرة لاتعترف بإسرائيل لأنها دولة ليست طبيعية، دولة إحتلال مارقة".

يذكر أن وزارة الخارجية قد شددت على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

السعودية
المملكة
الدخيل
التطبيع

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15332
منذ ساعة
واااأقصاااه.. إسرائيل شافت العرب ذباب وقف على أنفها فهشت ونشت ثم بشّت وفشّت

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
لا حول ولا قوة الا بالله ، وش هالناس منزوع من قلوبهم الرحمة والخوف من الله لا اب ولا بنت ولا مجتمع وحسبنا الله...
سعودي مخضرم
طيب جميل ومن يأخذ حق المواطن من الممارس الصحي ؟ انا شخصيا تعرضت لمشاكل من قبلهم ولا يوجد اي جهه تنصف المواطن جميعهم لوبيات...
ثامر العتيبي
الدراسه عن بعدافضل لجميع المراحل الدراسيه فضل الاحترازات الوقائية والدوله اعزها الله وفرت المنصه التعليميه على أكمل وجه وتم بفضل الله تعالى نجاحها وشي...
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