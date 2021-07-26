السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي

مكة المكرمة (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها النظام السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت عن القبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد المستشفيات.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، إثر تلفظه على أطباء في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة.
ولفت إلى أنه جرى إيقاف الفاعل، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.