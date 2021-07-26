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17 نصيحة من "البنوك السعودية" إلى المسافرين

منذ 4 ساعات
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17 نصيحة من "البنوك السعودية" إلى المسافرين

الرياض (صدى):
قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية 17نصيحة إلى المسافرين، وأولها أن يحتفظ المسافر بنسخ لوثائقه الرسمية قبل السفر، بجانب تحديث رقم هاتفه لدى البنوك، وإعداد التنبيهات لتتبع نشاط حسابه.

كما نصحت بأن يحمل المسافر أقل عدد من البطاقات المصرفية، والتعامل بحذر في جميع استخداماته المالية، وإبلاغ المؤسسة المصرفية في حال فقدان البطاقة، والانتباه أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي، وحفظ رمز PIN رقم التعريف الشخصي الخاص به.

ووجهت بالاحتفاظ بطريقة دفع بديلة مثل استخدام تطبيقات الدفع الإلكترونية آبل باي، ومدى باي، واستخدام شبكات wi-fi آمنة للتعاملات المصرفية.

وحذرت اللجنة المسافرين من نشر موقعهم أو جدول أعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة إيقاف خاصية bluetooth عندما لا تكون قيد الاستخدام.

ونصحت أيضا بتفقد البطاقة باستمرار، والإبلاغ حال فقدانها، بالإضافة لإبلاغ مصدري البطاقات بالسفر، والبحث عن الامتيازات، وتغيير تاريخ استحقاق الدفع، والتأكد من صلاحية البطاقات في مكان السفر.

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