النيابة تكشف عن  البيانات الواجب توافرها في المحضر 

الرياض (صدى):
كشفت النيابة العامة عن شروط المحضر والبيانات الواجب توافرها فيه، موضحة أنه يتم تدوين في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته من الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه، إضافة إلى كافة البيانات المقرّرة نظامًا وهي اسم المترجم إن وجد، وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.
وأشارت النيابة:"على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته أو وظيفته وجنسيته ومكان إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص".
وأبانت أنه يتم تدوين تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بدون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيئًا من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.