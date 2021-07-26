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لبنانية توثق رمي اللحم في القمامة
منذ 5 ساعات
2018
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131093
منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. ماهذا الفسق والبذخ ......!!!!!!!!!!!؟
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أحدث التعليقات
غليس ولد رماح
آسف على الخطأ أرجوا المعذره
شرحبيل
بالمختصر.. يبغون يمهدون للكل بأنه فيه جرعه ثالثه للجميع لاكن بيجيبونها حبه حبه لأن اللقاح بتنخفض قوته بعد ٣شهور من اخذه
غليس ولد رماح
واللاعبين اللي انسحبوا قبل مااحد عاقب اتحاداتهم تنسحب وتقول مصابه وتعتبر خسرانه ويادار مادخلك شر ماهي رايحه بعيد حتى لو فازت بهذه المباراه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماهذا الفسق والبذخ ......!!!!!!!!!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
...... فأنت ومن تجاريه سواء ..
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