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الأمير سطام بن خالد: أتباع الإخوان فشلوا في تونس ومستعدين لحرق البلاد

منذ ساعتين
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الأمير سطام بن خالد: أتباع الإخوان فشلوا في تونس ومستعدين لحرق البلاد

الرياض (صدى):
قال الأمير سطام بن خالد آل سعود إن الأحزاب التابعة للإخوان في الدول العربية استخدموا الدين من أجل الوصول للسلطة ويتنازلون عنه من أجل مصالحهم ويتشددون من أجل أهدافهم.

وأكد أن أتباع جماعة الإخوان الإرهابية لا مبدأ لهم فخسروا احترام الناس وتنازلوا في دينهم ولم يكسبوا في السياسة، لذلك فقدوا كل شيء من أجل أفكارهم الطامعة بالحكم حتى لو على حساب الدين أو الناس.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الدولة التونسية من مكر الماكرين خاصة من جماعة النهضة الذين فشلوا في كل الملفات واحدثوا استقطاب داخلي شديد، وهم على استعداد لحرق البلاد من أجل مصالحهم.

وأكد أنهم أتباع حزب النهضة خسروا كل شيء لأنهم لا مبدأ لهم ولا قرار، مشددًا على وجوب أن يبسط الأمن والأمان في البلاد حتى تعود الصناعة والسياحة وتحل كل الأزمات الراهنة.

تونس
حزب
سياسة
الأمير سطام بن خالد آل سعود
الأخوان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15314
منذ ساعة
اللهم رد كيدهم إلى نحورهم

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أحدث التعليقات

اهلاوي صريح
الله يرحم عبدالرحمن بن سعود كان عارف كل شي عن الرياضه
اناهيد
عن بعد اصوت ان الدراسه عنه بعد لان بالمدراس يقربون من بعض ويتنفسو بوجه بعض ..اما المولات والاسواق نراقبهم عن بعد لجميع المراحل وبقوه..
سعيد السبيعي
والله إنه انشهر هذا الغزال الميت وانا الي صورته في الهامش 🤣🤣🤣 لوني عارف صورت جنبه
عزيز
اقترح وجود مناوبات خلال 24 ساعه من قبل دوريات المرور في نفس الموقع وعدم الاكتفاء باستلام البلاغات عن الوفيات من المكتب وثم التوجه لنفس...
عزووز
هههههههههههه هههههههههههه اللهم لا شماته نادي نسائي

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