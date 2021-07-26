الأمير سطام بن خالد: أتباع الإخوان فشلوا في تونس ومستعدين لحرق البلاد

الرياض (صدى):
قال الأمير سطام بن خالد آل سعود إن الأحزاب التابعة للإخوان في الدول العربية استخدموا الدين من أجل الوصول للسلطة ويتنازلون عنه من أجل مصالحهم ويتشددون من أجل أهدافهم.
وأكد أن أتباع جماعة الإخوان الإرهابية لا مبدأ لهم فخسروا احترام الناس وتنازلوا في دينهم ولم يكسبوا في السياسة، لذلك فقدوا كل شيء من أجل أفكارهم الطامعة بالحكم حتى لو على حساب الدين أو الناس.
ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الدولة التونسية من مكر الماكرين خاصة من جماعة النهضة الذين فشلوا في كل الملفات واحدثوا استقطاب داخلي شديد، وهم على استعداد لحرق البلاد من أجل مصالحهم.
وأكد أنهم أتباع حزب النهضة خسروا كل شيء لأنهم لا مبدأ لهم ولا قرار، مشددًا على وجوب أن يبسط الأمن والأمان في البلاد حتى تعود الصناعة والسياحة وتحل كل الأزمات الراهنة.