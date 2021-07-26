مصليات هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة جدة تنتشر في أماكن حضور المتنزهين

إبراهيم الخزمري (صدى):
تزامناً مع الخطة الميدانية والتوعوية في إجازة عيد الأضحى فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في النطاق المكاني لهيئة الأمر بالمعروف بمحافظة جدة المصلى المتنقل في الكورنيش الشمالي والذي يشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة.
ويهدف برنامج المصليات المتنقلة إلى إقامة الصلوات ورفع الأذان في الأماكن العامة.
من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الخطة الميدانية والتوعوية لإجازة عيد الأضحى المبارك تم إعدادها لتواكب البرامج التوعوية المعتمدة من الرئاسة العامة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله –، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.
وتحظى هذه البرامج بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.