الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في ختام مباريات الأولمبياد

طلال الغامدي (صدى):
أجرى الأخضر الأولمبي، اليوم تدريباته في طوكيو بعد مباراته أمس الأحد ضد منتخب ألمانيا التي انتهت بخسارته بنتيجة 3-2، في إطار دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين.
وقامت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس، بمران استرجاعي، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة.
يُذكر أن الأخضر يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، وألمانيا، والبرازيل.