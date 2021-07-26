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بالفيديو .. رقص وغناء إلهام الفضالة مع أطفال مسلسل "من بعد الطوفان"

منذ 7 ساعات
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بالفيديو .. رقص وغناء إلهام الفضالة مع أطفال مسلسل "من بعد الطوفان"

خالد الظفيري (صدى):
عاشت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، لحظات عفوية ومرحة مع الأطفال المشاركين في مسلسلها الجديد "من بعد الطوفان".

وظهرت الفنانة بصحبة الأطفال داخل سيارة، وسألتهم إلى أين سيذهبون، فأجابوا عليها بأنهم سيذهبون للتمثيل.

وحاولت "الفضالة" تلطيف الأجواء بينهم، فغنت وأدت حركات راقصة بسيطة وطلبت من الأطفال أن يشاركوها هذه اللحظات، وبالفعل تفاعلوا معها، فيما عبرت فتاة عن حبها للفنانة.

كما حرصت الفنانة على مشاركة متابعيها لقطات من كواليس المسلسل، ونشرت على حسابها بموقع "إنستغرام" لقطات لها مع فريق العمل، كما ظهر معها زوجها الجديد، شهاب جوهر.

إنستغرام
إلهام الفضالة
شهاب جوهر
من بعد الطوفان

التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 82190
منذ 5 ساعات
طيب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15332
منذ ساعة
الزواج يلعب في الهرمونات

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ابو مشعل
لا حول ولا قوة الا بالله ، وش هالناس منزوع من قلوبهم الرحمة والخوف من الله لا اب ولا بنت ولا مجتمع وحسبنا الله...
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ثامر العتيبي
الدراسه عن بعدافضل لجميع المراحل الدراسيه فضل الاحترازات الوقائية والدوله اعزها الله وفرت المنصه التعليميه على أكمل وجه وتم بفضل الله تعالى نجاحها وشي...
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