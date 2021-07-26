بالفيديو .. رقص وغناء إلهام الفضالة مع أطفال مسلسل "من بعد الطوفان"

خالد الظفيري (صدى):
عاشت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، لحظات عفوية ومرحة مع الأطفال المشاركين في مسلسلها الجديد "من بعد الطوفان".
وظهرت الفنانة بصحبة الأطفال داخل سيارة، وسألتهم إلى أين سيذهبون، فأجابوا عليها بأنهم سيذهبون للتمثيل.
وحاولت "الفضالة" تلطيف الأجواء بينهم، فغنت وأدت حركات راقصة بسيطة وطلبت من الأطفال أن يشاركوها هذه اللحظات، وبالفعل تفاعلوا معها، فيما عبرت فتاة عن حبها للفنانة.
كما حرصت الفنانة على مشاركة متابعيها لقطات من كواليس المسلسل، ونشرت على حسابها بموقع "إنستغرام" لقطات لها مع فريق العمل، كما ظهر معها زوجها الجديد، شهاب جوهر.