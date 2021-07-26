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موقف للاعبة كرة قدم في الاولمبياد
منذ 10 ساعات
2138
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله واحد في التاك توك يقلد أصوات بنات والى لو صحيح يمديها تقفل الأبواب بدل التصوير ولو بس حطيت رقم الشرطه على شاشه الجوال...
د محمد ماجد بخش
الناس ما عندها برادات مافي مازوت ولا كهرباء .. أخذوا من اللحم فوق فوق واكلوا ودشروا البقية ما فيه إمكانية حفظ لها
د محمد ماجد بخش
خذوني مكانه .. بالمفتشر العالم عايزة مازوت
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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