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بالصور.. وفاة الشيخ الدكتور ياسين الخطيب بعد صراع مع فيروس كورونا

منذ 59 دقيقة
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بالصور.. وفاة الشيخ الدكتور ياسين الخطيب بعد صراع مع فيروس كورونا

زياد القرشي (صدى):
توفي بالأمس الأحد ودفن اليوم الإثنين العلامة الأستاذ الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب، أستاذ الدراسات العليا بجامعة "أم القرى"، بمكة المكرمة بعد عناء مع فيروس كورونا.

و"الخطيب" من مواليد الفلوجة محافظة "الأنبار" بالعراق عام ١٩٣٩ م حيث نشأ وتعلم بها ودرس في دار المعلمين وتخرج منه ١٩٦٠م وأصبح إمامًا للمسجد الكبير هناك (المسيب ).

وألتحق بعد ذلك بجامعة الإمام الأعظم أبي حنيفة وتخرج منها ثم انتقل إلي مكة المكرمة عام ١٣٩٦هـ وبقي فيها حياته كلها طالبًا وأستاذًا وعالمًا.

كما حصل فيها على الماجستير ١٣٩٩"أصول فقه" والدكتوراة "١٤٠٤" وأستفاد من علماء مكة، وعمل أستاذًا في جامعة أم القرى وواعظًا في الحرم المكي، كما عمل مدرسًا في جاكرتا وكان خطيبًا في مساجد مكة.

ويمتلك "الدكتور ياسين" دروسًا ومحاضرات في الإذاعة وفي المسجد وله بحوث عديدة وله مؤلفات كثيرة تزيد على ٢٠ مؤلفًا، بالإضافة لوجود تحقيقات نفيسة.

كما رزقه الله ٧ من الأبناء الذكور كلهم يحملون درجة الدكتوراة و٩ بنات يحفظن القرآن الكريم ليترك إرثًا كبيرًا من مؤلفاته وعلمه ليكون مستمرًا حتى بعد رحيله.

وتنعي صحيفة "صدى" الإلكترونية أسرة الفقيد ونسأل الله جلّ في علاه بأن يتغمّد "الفقيد" بواسع مغفرته ورحمته وعفوه وأن يسكنه فسيح جناته كما نسأله سبحانه أن يُلهم أهله وأولاده وطلابه ومحبّيه الصبر والسلوان.

مكة المكرمة
جامعة أم القرى
العراق
كورونا
الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131086
منذ 49 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان . آمين ..
مصطفى زيتون
مصطفى زيتون عدد التعليقات : 47
منذ 41 دقيقة
اللهم ارحمه واغفر له والحقنا به غير مفتونين واجمعنا به مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حاله وفاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تضام ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ .. ماكل مره تسلم الحرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ ..

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