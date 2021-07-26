نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. باسل خياط يسخر من بطل مسلسل رشاش: التمثيل في الشرق وأنت في الغرب

منذ ساعة
1702
1
بالفيديو .. باسل خياط يسخر من بطل مسلسل رشاش: التمثيل في الشرق وأنت في الغرب

دمشق (صدى):
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مشاركة بطل مسلسل رشاش، نايف الظفيري، في أحد مواسم برنامج "عرب كاستنج" ورأي الفنان السوري باسل خياط فيه.

وكان "الظفيري" قد قام حينها باستعرض مهاراته التمثيلية أمام لجنة التحكيم، وهم الممثل السوري قصي خولي، والفنانة المصرية غادة عبدالرازق، والفنان السوري باسل خياط، لكن اللجنة لم تقتنع بأداءه.

وقام باسل خياط بانتقاد الظفيري حيث قال له :"التمثيل في الشرق وأنت في الغرب!"، في إشارة منه بأنه لا يتقن التمثيل.

وأكد متداولو الفيديو أنه برغم هذا الانتقاد إلا أن الفنان أثبت موهبته، وتمكن من أداء شخصية "رشاش" في مسلسل أثار جدلا خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق في أعمال القادمة.

يذكر أن مسلسل "رشاش" يتناول قصة مستوحاة من أحداث وقعت في ثمانينات القرن الماضي، حول رجل العصابات "رشاش"، الذي مارس نشاطاً إجراميا ًواسعاً في المملكة.

غادة عبدالرازق
رشاش
الظفيري
مسلسل
باسل خياط

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131086
منذ ساعة
قلة حياء وقلة حلا باالجميع ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حاله وفاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تضام ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ .. ماكل مره تسلم الحرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ ..

أخر الأخبار

التطعيم المزدوج بلقاحي أسترازينيكا وفايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة
التطعيم المزدوج بلقاحي أسترازينيكا وفايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة
منذ 9 دقائق 1103
الداخلية : السجن 15 سنة لمن يُسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة
الداخلية : السجن 15 سنة لمن يُسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة
منذ 33 دقيقة 1269
شاهد.. سيارة تصدم أحد الأرصفة بعد خروجها عن السيطرة وتقتلع أشجارا من جذورها 
شاهد.. سيارة تصدم أحد الأرصفة بعد خروجها عن السيطرة وتقتلع أشجارا من جذورها 
منذ 47 دقيقة 1317
الأمير سطام بن خالد: أتباع الإخوان فشلوا في تونس ومستعدين لحرق البلاد
الأمير سطام بن خالد: أتباع الإخوان فشلوا في تونس ومستعدين لحرق البلاد
منذ 47 دقيقة 1297
زوج ابنة هيفاء وهبى يثير الجدل بعد ظهورة للمرة الأولى
زوج ابنة هيفاء وهبى يثير الجدل بعد ظهورة للمرة الأولى
منذ 49 دقيقة 591
الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في ختام مباريات الأولمبياد
الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في ختام مباريات الأولمبياد
منذ 57 دقيقة 1238
بالصور.. وفاة الشيخ الدكتور ياسين الخطيب بعد صراع مع فيروس كورونا
بالصور.. وفاة الشيخ الدكتور ياسين الخطيب بعد صراع مع فيروس كورونا
منذ 59 دقيقة 1856
بالفيديو .. رقص وغناء إلهام الفضالة مع أطفال مسلسل "من بعد الطوفان"
بالفيديو .. رقص وغناء إلهام الفضالة مع أطفال مسلسل "من بعد الطوفان"
منذ ساعة 346
النصر يفوز على بانديف أكاديميا المقدوني بثنائية "فيديو وصور"
النصر يفوز على بانديف أكاديميا المقدوني بثنائية "فيديو وصور"
منذ ساعة 1432
استشاري يتحدث عن الفئة الأكثر احتياجا لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا "فيديو"
استشاري يتحدث عن الفئة الأكثر احتياجا لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا "فيديو"
منذ ساعة 1650