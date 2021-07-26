بالفيديو .. باسل خياط يسخر من بطل مسلسل رشاش: التمثيل في الشرق وأنت في الغرب

دمشق (صدى):
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مشاركة بطل مسلسل رشاش، نايف الظفيري، في أحد مواسم برنامج "عرب كاستنج" ورأي الفنان السوري باسل خياط فيه.
وكان "الظفيري" قد قام حينها باستعرض مهاراته التمثيلية أمام لجنة التحكيم، وهم الممثل السوري قصي خولي، والفنانة المصرية غادة عبدالرازق، والفنان السوري باسل خياط، لكن اللجنة لم تقتنع بأداءه.
وقام باسل خياط بانتقاد الظفيري حيث قال له :"التمثيل في الشرق وأنت في الغرب!"، في إشارة منه بأنه لا يتقن التمثيل.
وأكد متداولو الفيديو أنه برغم هذا الانتقاد إلا أن الفنان أثبت موهبته، وتمكن من أداء شخصية "رشاش" في مسلسل أثار جدلا خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق في أعمال القادمة.
يذكر أن مسلسل "رشاش" يتناول قصة مستوحاة من أحداث وقعت في ثمانينات القرن الماضي، حول رجل العصابات "رشاش"، الذي مارس نشاطاً إجراميا ًواسعاً في المملكة.