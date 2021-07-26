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الهلال يدمج المرأة في الفريق بالتعاقد مع سيدة برتغالية

منذ ساعة
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الهلال يدمج المرأة في الفريق بالتعاقد مع سيدة برتغالية

ماجد محمد (صدى):
وقع نادي الهلال رسميًا مع البرتغالية باتريسيا رودريجيز، المتخصصة في "الإبصار الرياضي"، والتي تعتبر صفقة تاريخية في دوري المحترفين.

وتعتمد تقنية "الإبصار الرياضي" على تحسين الاستجابة الحركية للرياضين من خلال تمارين معينة يقومون بها للإبصار لتحقيق سرعة الاستجابة الحركية.

ومن جانبها، قالت "رودريجيز": "تجربة جديدة، في دمج المرأة بنادي الهلال"، معبرة عن سعاداتها للتعامل مع ثقافات وتقاليد مختلفة.

وأكدت المتخصصة في الإبصار الرياضي أنها لا تستطيع التقاط صور مع جميع نجوم نادي الهلال بسبب العادات والتقاليد.

نادي الهلال
العادات والتقاليد
الإبصار الرياضي
الاستجابة الحركية
دمج المرأة

التعليقات

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
لا والله لعبوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
لا والله لعبوا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حاله وفاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تضام ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ .. ماكل مره تسلم الحرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ ..

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