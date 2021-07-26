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عروس تترك حفل زفافها وتدخل في نوبة بكاء بسبب أغنية "بحبك يا صاحبي"

منذ ساعة
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عروس تترك حفل زفافها وتدخل في نوبة بكاء بسبب أغنية "بحبك يا صاحبي"

القاهرة (صدى):
تركت عروس مصرية حفل زفافها بسبب الفنان أحمد سعد بعد غنائه "بحبك ياصاحبي" التي دفعتها للبكاء المتواصل جراء تذكرها والدها الذي كان يحب هذه الأغنية.

ومن جهته، قال الفنان المصري أحمد سعد، إنه كان يغني في حفل زفاف كان مليئاً بالبكاء، موضحا أنه بدأ الحفل بأغنية "كل يوم" التي أسعدت المعازيم والحضور.

وأشار أحمد سعد إلى أن الجمهور رفض "بحبك ياصاحبي"، حيث رددوا "ماتغنيش بحبك يا صاحبي"، موضحا أن العروس ابتعدت وتركت حفل الزفاف مرة أخرى.

وتابع أحمد سعد أن العروس والدها متوفى وكان يحب أغنية "بحبك يا صاحبي"، مبينا أن كل أغانيّه الخاصة كانت ذكريات مع والد العروس.

 

 

 

وفاة
عروس
حفل زفاف
أحمد سعد
بحبك يا صاحبي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131086
منذ ساعة
وبعدين ويش صار..............
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
اشوى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
اشوى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
اشوى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
اشوى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82138
منذ ساعة
اشوى

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حاله وفاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تضام ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ .. ماكل مره تسلم الحرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ ..

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