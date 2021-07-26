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مختص : مواقع التوظيف الرسمية لا تطلب مبالغ مالية من الباحثين عن العمل (فيديو)

منذ 9 ساعات
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مختص : مواقع التوظيف الرسمية لا تطلب مبالغ مالية من الباحثين عن العمل (فيديو)

الرياض (صدى):
قال مختص في الموارد البشرية، أسامة الشمري، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض مواقع التوظيف الغير معتمدة.

وأضاف أن شغف الباحثين عن العمل ورغبته في الحصول على الوظيفة يجعلهم يتفاعلون مع هذه المواقع، داعيًا من يبحث عن عمل بأن يتأكد من قانونية ورسمية مواقع التوظيف قبل التقديم فيها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأشار إلى أن المواقع الوهمية للتوظيف تطلب من الافراد دفع مبالغ مالية لإثبات جديته في التقدم للوظيفة، مشيراً إلى أن مثل هذه المواقع تكون احتيالية.

وأكد أن المواقع الرسمية لا تطلب مبالغ مالية من قبل الباحثين عن العمل، داعيًا الباحثين عن العمل بالتحقق من حقيقة مواقع التوظيف وعدم دفع مبالغ مالية عند التقديم على الوظيفة.

الموارد البشرية
وظيفة
التوظيف
مواقع
أسامة الشمري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131107
منذ 7 ساعات
معاه حق ..

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