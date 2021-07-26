نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

خلال استقبال سموه وكلاء ومنسوبي الأمارة ومدراء الجهات الحكومية بمناسبة عيد الأضحى

منذ 20 ساعة
1157
خلال استقبال سموه وكلاء ومنسوبي الأمارة ومدراء الجهات الحكومية بمناسبة عيد الأضحى

محمد المحسن (صدى):
سمو أمير القصيم : نجاح موسم الحج يؤكد حرص القيادة الرشيدة للتسهيل على الحجاج.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بمقر الإمارة اليوم، مدراء الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة, ومدراء الإدارات والأقسام من منسوبي إمارة المنطقة والمواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وهنأ سموه الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، منوهاً بالجهود التي تقدمها القيادة ـ أيدها الله ـ لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، مثنياً سموه على النجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام من خلال الخدمات التي قدمت عبر كافة الجهات الأمنية والحكومية والأهلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار القادمين لآداء مناسكهم من حجاج الداخل هذا العام ، مهنئاً القيادة ـ أيدها الله ـ وكل مسؤول ومواطن شارك في تحقيق هذا النجاح الذي يفخر به كافة أبناء الوطن ، مشيراً إلى أن تلك الجهود التي تقدمها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تحققت بعد توفيق الله سبحانه ثم بالتكاتف والتعاضد بين كافة الجهات لخدمة الحجاج ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يتقبل سبحانه من الحجاج حجهم وأن يعجل بزوال هذه الجائحة عن بلادنا وبلاد المسلمين كافة ، وأن يعين وينصر دروع هذا الوطن وأبنائه في كل مكان، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني و رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم حسين القحطاني وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
صارت النهضة مشكلة عويصة في أثيوبيا وفي تونس وفي كل مكان
د محمد ماجد بخش
خلاص انحلت مشكلة السد
ابو مشعل
لا حول ولا قوة الا بالله ، وش هالناس منزوع من قلوبهم الرحمة والخوف من الله لا اب ولا بنت ولا مجتمع وحسبنا الله...
سعودي مخضرم
طيب جميل ومن يأخذ حق المواطن من الممارس الصحي ؟ انا شخصيا تعرضت لمشاكل من قبلهم ولا يوجد اي جهه تنصف المواطن جميعهم لوبيات...
ثامر العتيبي
الدراسه عن بعدافضل لجميع المراحل الدراسيه فضل الاحترازات الوقائية والدوله اعزها الله وفرت المنصه التعليميه على أكمل وجه وتم بفضل الله تعالى نجاحها وشي...

أخر الأخبار

الإفراج عن المسؤول في واقعة حرق مواطن بالأردن
الإفراج عن المسؤول في واقعة حرق مواطن بالأردن
منذ 26 دقيقة 1247
موعد سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021
موعد سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021
منذ 51 دقيقة 1240
فيديو..الراقصة صافيناز تعلن خطوبتها
فيديو..الراقصة صافيناز تعلن خطوبتها
منذ 57 دقيقة 589
الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع
الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع
منذ ساعة 1460
رئيس الشورى اليمني: لن يتحقق السلام في اليمن دون عقاب الحوثي
رئيس الشورى اليمني: لن يتحقق السلام في اليمن دون عقاب الحوثي
منذ ساعتين 1330
تحرك جثمان متوفى أثناء دفنه
تحرك جثمان متوفى أثناء دفنه
منذ ساعتين 1175
فيديو.. رجل يرتدي النقاب أثناء تسوقه يثير الجدل
فيديو.. رجل يرتدي النقاب أثناء تسوقه يثير الجدل
منذ 3 ساعات 1454
وزير الخارجية: المملكة حريصة على أمن واستقرار تونس
وزير الخارجية: المملكة حريصة على أمن واستقرار تونس
منذ 3 ساعات 1406
وفاة أول رئيس لـ "زيتون العلاية"
وفاة أول رئيس لـ "زيتون العلاية"
منذ 3 ساعات 1883
فيديو.. الإطاحة بمواطن تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي في الرياض
فيديو.. الإطاحة بمواطن تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي في الرياض
منذ 3 ساعات 1810