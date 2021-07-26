خلال استقبال سموه وكلاء ومنسوبي الأمارة ومدراء الجهات الحكومية بمناسبة عيد الأضحى

محمد المحسن (صدى):
سمو أمير القصيم : نجاح موسم الحج يؤكد حرص القيادة الرشيدة للتسهيل على الحجاج.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بمقر الإمارة اليوم، مدراء الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة, ومدراء الإدارات والأقسام من منسوبي إمارة المنطقة والمواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
وهنأ سموه الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، منوهاً بالجهود التي تقدمها القيادة ـ أيدها الله ـ لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، مثنياً سموه على النجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام من خلال الخدمات التي قدمت عبر كافة الجهات الأمنية والحكومية والأهلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار القادمين لآداء مناسكهم من حجاج الداخل هذا العام ، مهنئاً القيادة ـ أيدها الله ـ وكل مسؤول ومواطن شارك في تحقيق هذا النجاح الذي يفخر به كافة أبناء الوطن ، مشيراً إلى أن تلك الجهود التي تقدمها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تحققت بعد توفيق الله سبحانه ثم بالتكاتف والتعاضد بين كافة الجهات لخدمة الحجاج ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يتقبل سبحانه من الحجاج حجهم وأن يعجل بزوال هذه الجائحة عن بلادنا وبلاد المسلمين كافة ، وأن يعين وينصر دروع هذا الوطن وأبنائه في كل مكان، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني و رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم حسين القحطاني وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.