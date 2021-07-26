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مراهقة تقتل والدها رميًا بالرصاص بسبب العمل الشاق

منذ ساعة
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مراهقة تقتل والدها رميًا بالرصاص بسبب العمل الشاق

القاهرة (صدى):
ألقت الجهات الأمنية القبض على "فتاة" مراهقة بتهمة قتل والدها المزارع في إحدى المحافظات المصرية وأطلقت عليه الرصاص بواسطة سلاحه الناري.

وقامت الفتاة بسرقة السلاح الناري الخاص بوالدها ثم أطلقت النار عليه خلال نومه بسبب سوء معاملته لها وتشغيلها في مزرعة يملكها في منطقة جبلية.

وأفادت التحقيقات أن الفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا وغير متزنة نفسيًا حيث أحضرها والدها في محل عمله لتساعده بالمزرعة، كما كان يرفض ذهابها لزيارة أهلها في محافظة أخرى.

وذكرت الفتاة أنها كانت تٌعاني من الإكراه البدني والعمل الشاق داخل المزرعة لذا قررت التخلص من والدها بالقتل أثناء نومه حيث أطلقت عليه الرصاص فأودت بحياته على الفور.

 

مصر
قتل
إطلاق النار
العمل الشاق
المرزعة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 96
منذ 53 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

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