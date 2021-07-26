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جامعة أم القرى تفوز بجائزة “ 2021 Blackboard Catalyst Award” للتدريب والتطوير المهني

منذ 20 ساعة
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جامعة أم القرى تفوز بجائزة “ 2021 Blackboard Catalyst Award” للتدريب والتطوير المهني

حسين العلي (صدى):
منحت شركة "بلاك بورد" العالمية جامعة أم القرى جائزة "Blackboard Catalyst Award 2021” للتدريب والتطوير المهني على مستوى العالم، نظير نجاحاتها المتحققة في عمليات التعليم والتدريب الإلكتروني والتحول الرقمي، وأعلنت الشركة فوز الجامعة خلال مؤتمر Bbworld 2021 المنعقد على مدار أسبوعين 13-15 و 20-22 يوليو.

وأكد رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، أن الجائزة الممنوحة تعطي دلالة على حجم الجهود المبذولة من مختلف جهات الجامعة لإنجاح عملية التعليم عن بُعد، مشيراً بأن الجامعة ستواصل العمل على تطوير وسائل المنظومة التعليمية الإلكترونية، مؤكداً على امتلاك الجامعة لبنية تحتية رقمية أسهمت في نجاح عملية التحول الإلكتروني منذ بدء الجائحة.

وأشار عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، د. خالد المطيري، أن منح الجائزة لجامعة أم القرى يؤكد على نجاح المنظومة التعليمية عن بُعد في الجامعة، بعدما تمكنت من احتواء كافة الطلبة والمنسوبين إلكترونياً على مدار سنة ونصف منذ بدء الجائحة، مؤكدًا على جاهزية وقدرة البُنى التحتية التقنية في العمادة على التحول الرقمي الكامل.

بدورها أوضحت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد للتطوير والجودة د. هناء يماني أن العمادة حصدت الجائزة نظير تميزها في تقديم حزمة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة منها: برامج التعليم الرقمي للعام الجامعي 1442هـ، برنامج أساسيات التعليم الرقمي، إضافة إلى برنامج التميز والابتكار في التعليم الرقمي.

وأفادت د. يماني أن العمادة قدمت دورات تدريبية مكثفة وأدلة إرشادية مساعدة على استخدام الأنظمة التعليمية، بالإضافة إلى الفيديوهات التعليمية المصغرة Microlearning، فضلًا عن المكتبة الرقمية للتدريب وتخصيص أدلة تدريبية لذوي الاعاقة السمعية والبصرية، استفاد منها أكثر من 85 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 4 آلاف عضو هيئة تدريس، إضافة إلى حصول مدربي العمادة على رخصة المدرب المحترف Blackboard Expert من أكاديمية بلاك بورد العالمية

يذكر أن الجائزة تأسست في عام 2005، وتُعد امتدادًا لجوائز الابتكار والتميز في المجتمع العالمي لمستخدمي نظام "بلاك بورد"، بهدف إتاحة الفرصة للأساتذة والطلبة لتطوير الخدمات التعليمية بواسطة التكنولوجيا، وابتكار طرق تعليمية حديثة تتماشى مع سرعة العصر.

 

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