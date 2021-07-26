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 فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن

منذ 9 ساعات
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 فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن

ماجد محمد (صدى):
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية للنسخة الثالثة من المهرجان اليوم الاثنين عند الـ 6:00 مساءً وحتى الساعة الـ 11:00 من مساء يوم الجمعة 26 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 6 أغسطس 2021م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني من هــــــــنا 

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن قد أعلنت الأسبوع الماضي تفاصيل مجموع جوائز المهرجان التي تبلغ 53 مليون ريال من خلال مرحلتين من السباق بمجموع 532 شوطًا، إذ تبدأ بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية تشمل 320 شوطًا، فيما خصصت 8 أشواط للماراثون، و204 أشواط للمرحلة النهائية من المهرجان، إضافة إلى تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد للنقاط.

ولي العهد
للهجن

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