صورة نادرة توثق لقاء الملك سعود مع رئيس سوريا للتشاور حول أزمة الأردن

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة لقاء الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود مع رئيس سوريا شكري القوتلي وخلفهم الرئيس المصري محمد أنور السادات في مكة المكرمة عام 1956.
وتم التقاط هذه الصورة خلال التشاور حول أزمة الأدرن حيث كان العرب حريصون على وحدتهم وهو ما جسدته الصورة بوضوح ودور المملكة في حل الأزمات.
وجاء التقاط الصورة بعد أن تشاور الرئيس شكري القوتلي مع الرئيس جمال عبدالناصر بالقاهرة ثم طار إلى مكة وفي صحبته بعثة مصرية، حيث استقبلهم جلالة الملك سعود وشارك في المشاورات التي تهدف إلى إيجاد الحل المنشود لأزمة الأردن.