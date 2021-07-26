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موقف طريف من طفل مع والده بسبب تيس
منذ 11 ساعة
1818
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أحدث التعليقات
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صارت النهضة مشكلة عويصة في أثيوبيا وفي تونس وفي كل مكان
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خلاص انحلت مشكلة السد
ابو مشعل
لا حول ولا قوة الا بالله ، وش هالناس منزوع من قلوبهم الرحمة والخوف من الله لا اب ولا بنت ولا مجتمع وحسبنا الله...
سعودي مخضرم
طيب جميل ومن يأخذ حق المواطن من الممارس الصحي ؟ انا شخصيا تعرضت لمشاكل من قبلهم ولا يوجد اي جهه تنصف المواطن جميعهم لوبيات...
ثامر العتيبي
الدراسه عن بعدافضل لجميع المراحل الدراسيه فضل الاحترازات الوقائية والدوله اعزها الله وفرت المنصه التعليميه على أكمل وجه وتم بفضل الله تعالى نجاحها وشي...
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