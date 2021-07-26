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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 

منذ 10 ساعات
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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غدا الثلاثاء، شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، مشيرا إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة.

وأوضح:"في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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البحر الأحمر
المركز الوطني للأرصاد

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