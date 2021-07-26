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بالفيديو.. 6 نقاط تفتيش في جدة لمنع تهريب لحوم الأضاحي

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. 6 نقاط تفتيش في جدة لمنع تهريب لحوم الأضاحي

جدة (صدى):
بذلت أمانة جدة العديد من الجهود لموسم عيد الأضحى المبارك خلال المرحلة الماضية من خلال الجولات التفتيشية والمراقبة على بعض المواقع والمراكز التجارية لمنع تسرب اللحوم الفاسدة إلى المستهلكين.

وقال محمد بن عبيد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، أن الأمانة استحدثت وضع نقاط تفتيش يعمل فيها 65 مراقب على مداخل المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "الهدف منها احباط عمليات تهريب لحوم الأضاحي حيث يتم نقلها بطريقة غير صحية وتفتقد السلامة ونقلها بدون تبريد وهو ما يؤدي إلى تلفها".

وأكد متحدث أمانة جدة أن اللجان التفتيشية قامت بزيارة عدة مواقع وحظيرة الأنغام وزيارة 200 مسلخ عشوائي يتم الدبح فيها بطريقة غير صحية ومخالفة للاشتراطات الصحية.

كما أوضح أن البلديات كثفت الجهود الرقابية على الملاحم والمنشآت التي تقدم الغذاء والتأكد من عدم تسرب اللحوم الفاسدة للمطاعم.

 

أمانة جدة
بلدية جدة
لحوم الأضاحي
اللحوم الفاسدة
نقاط تفتيشية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15336
منذ 7 ساعات
" اللهم طولك يا روح .. " شوفوا شغلكم من غير غلبة .. تمنون علينا في صميم عملكم وتزعجونا بتصريح 6 نقاط.. اللي بيهرب اللحم يهربه.. أنتم فتشوا على المطاعم وركبوا كاميرات للمحلات تدقق كل شاردة وواردة

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