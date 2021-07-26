بالفيديو .. خبير لمستخدمي كلوب هوس: سارعوا في تغيير كلمات المرور

وكالات (صدى):
كشف خبير أمني أن قاعدة بيانات تطبيق "كلوب هوس" معروضة للبيع في "Dark Web"، وأن نحو 3.8 مليارات رقم هاتف معروضة للبيع، مما يعد مخالفا للوائح حماية البيانات.
ومن جهته، قال المهندس خالد، المختص في تقنية المعلومات، إن القراصنة يخترقون العقول قبل الأجهزة من خلال معرفة جميع المعلومات عن الشخص، ومن ثم يقومون باستدراجه لأخذ معلومات أخرى.
ودعا مستخدمي "كلوب هوس" بأن يسارعوا في تغيير أرقام المرور في حساباتهم بالتطبيق، وغيرها من الحسابات بمواقع التواصل، مشددًا على عدم توحيد كلمات المرور في جميع هذه الحسابات.