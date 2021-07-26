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فاشنيستا لجرسون : يا حلوك بس
منذ ساعتين
1449
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التعليقات
لللل
عدد التعليقات : 13
منذ 51 دقيقة
دعاره علنيه
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أحدث التعليقات
الا فلذات اكبادنا
خلوا الترم الاول عن بعد لحد مانشوف القاح لسن ١٢ سنه نافع لهم والا لا ترى الكثير ما أخذ القاح وشهر فترة قصيره حتى...
مسلم
الله يثبتك نصيحتي لك استمع للقرآن باستمرار وبكثرة واختر من القراء صاحب الصوت الندي وادع بدعاء النبيﷺ اللهمَّ إنِّي عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك،...
مغرد
اخساهم الله كيف يبغون يخلصون منه والا كيف
لللل
دعاره علنيه
أبو فرج
الله يكون في العون المعلم سوف يقوم بواجبه سوا حضوري او عن بعد. ارج ممن يعلق لا يجرح في المعلم
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