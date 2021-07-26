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مسوي ترفيه للحلال
منذ 8 ساعات
1565
1
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 1652
منذ 53 دقيقة
يا حليلهم
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أحدث التعليقات
اهلاوي صريح
الله يرحم عبدالرحمن بن سعود كان عارف كل شي عن الرياضه
اناهيد
عن بعد اصوت ان الدراسه عنه بعد لان بالمدراس يقربون من بعض ويتنفسو بوجه بعض ..اما المولات والاسواق نراقبهم عن بعد لجميع المراحل وبقوه..
سعيد السبيعي
والله إنه انشهر هذا الغزال الميت وانا الي صورته في الهامش 🤣🤣🤣 لوني عارف صورت جنبه
عزيز
اقترح وجود مناوبات خلال 24 ساعه من قبل دوريات المرور في نفس الموقع وعدم الاكتفاء باستلام البلاغات عن الوفيات من المكتب وثم التوجه لنفس...
عزووز
هههههههههههه هههههههههههه اللهم لا شماته نادي نسائي
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