6 معلومات هامة عن "ريجيم ماكرو" لإنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
يساعد "ريجيم ماكرو" مع مرور الوقت في حصول الفرد على جسم رشيق، ولكي يقوم بهذه الحمية عليه أن يحسب احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية، وكذلك تحديد وحدات الماكرو الخاصة به.
ويركز هذ النوع من الرجيم على العناصر الغذائية الأساسية الثلاثة المتمثلة في الدهون، والكربوهيدرات، والبروتينات.
ويفضل استشارة اختصاصي تغذية للحصول على المشورة بشأن النسب الكلية المناسبة، فيما يتعلق بوحدات الماكرو.
ويحتاج الشخص إلى تتبع طعامه، وتحديد عدد الوحدات الماكرو، وتسجيل الأطعمة المستهلكة والاهتمام بالمغذيات الكبيرة التي يتم تناولها.
وإذا أراد شخص أن يأكل 2000 سعر حراري يوميًا، وكان يهدف إلى الحصول على 50٪ من استهلاكه اليومي من الكربوهيدرات فعليه معرفة عدد جرامات الكربوهيدرات التي يجب أن يستهلكها، بهذه الطريقة (2000 × 0.50) / 4 = 250 جم كربوهيدرات.
الجدير بالذكر أن "ريجيم ماكرو" يساعد في إنقاص الوزن وبناء كتلة العضلات وتحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم.