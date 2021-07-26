تاريخ شركة بي أم دبليو في صناعة السيارات

أميرة خالد (صدى):
تعد شركة "بي أم دبليو" من أهم شركات السيارات في العالم لما تتميز به من فخامة ورقي وقوة التصاميم أيضًا، لذا فتوجد العديد من الحقائق والمعلومات عنها نستعرض أبرزها من خلال هذا التقرير.
تأسست شركة بي أم دبليو عام ١٩١٦ بالعاصمة الألمانية ميونيخ، ففي بداياتها كانت تصنع الطائرات وأثناء قيام الحرب العالمية الثانية كانت تصنع محركات الطائرات حتى أصبحت تصنع السيارات.
لم تقتصر الشركة على السيارات فقط بل تمكنت من تصنيع أسرع دراجة نارية في العالم عام ١٩٣٧ بسرعة قصوى بلغت ١٧ج ميلاً وهى سرعة كبيرة في ذلك الوقت.
اكتسبت الشركة أيضًا لقب "أفضل سمعة حسنة" على مستوى العالم بسبب الثقة الكبيرة التي تتمتع بها بين عملائها حول العالم من فخامة ورقي.
كما تمكنت الشركة من إنتاج أول محرك كهربائي تم الإعلان عنه عام ١٩٧٢ في أولمبياد ميونخ؛ لذلك فلها العديد من التجارب في صناعة المحركات.