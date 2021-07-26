نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأة تحاول منع جدة ابنها من حضور حفل زفافه بطريقة شيطانية 

منذ 5 ساعات
1190
2
امرأة تحاول منع جدة ابنها من حضور حفل زفافه بطريقة شيطانية 

لندن (صدى):
استأجرت امرأة قاتل محترف لمنع جدة ابنها من حضور حفل زفافه، ولم يتضح السبب الرئيسي لهذه الكراهية بينهما.

وروت فتاة، تفاصيل الواقعة الغريبة، قائلة إن عمتها استأجرت قاتلًا لقتل جدتها لأنها لم تكن تريدها في حفل زفاف ابنها، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

و أشارت الفتاة إلى أنها عائلتها تخوض صراعات كبيرة تفوق الخيال، مبينة أن ابن عمها ارتبط منذ عام وأثناء إنشاء قائمة الضيوف لحفل زفافه أبلغها أنه سيدعو جدته.

وأوضحت أن أختها اتصلت بالشرطة، لمنع وقوع جريمة القتل البشعة وبالفعل تم التجاوب مع البلاغ ولم تصاب الجدة بمكروه، ولا زالت على قيد الحياة.

 

جدة
قتل
منع
قاتل
حفل زفاف
واقعة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131086
منذ 54 دقيقة
انهم كفرة مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131086
منذ 54 دقيقة
انهم كفرة مجرمون ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حاله وفاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تضام ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ .. ماكل مره تسلم الحرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
محظزظه يااللي جاكي الإنقاذ ..

أخر الأخبار

التطعيم المزدوج بلقاحي أسترازينيكا وفايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة
التطعيم المزدوج بلقاحي أسترازينيكا وفايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة
منذ 9 دقائق 1098
الداخلية : السجن 15 سنة لمن يُسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة
الداخلية : السجن 15 سنة لمن يُسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة
منذ 33 دقيقة 1269
شاهد.. سيارة تصدم أحد الأرصفة بعد خروجها عن السيطرة وتقتلع أشجارا من جذورها 
شاهد.. سيارة تصدم أحد الأرصفة بعد خروجها عن السيطرة وتقتلع أشجارا من جذورها 
منذ 46 دقيقة 1316
الأمير سطام بن خالد: أتباع الإخوان فشلوا في تونس ومستعدين لحرق البلاد
الأمير سطام بن خالد: أتباع الإخوان فشلوا في تونس ومستعدين لحرق البلاد
منذ 47 دقيقة 1297
زوج ابنة هيفاء وهبى يثير الجدل بعد ظهورة للمرة الأولى
زوج ابنة هيفاء وهبى يثير الجدل بعد ظهورة للمرة الأولى
منذ 48 دقيقة 591
الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في ختام مباريات الأولمبياد
الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في ختام مباريات الأولمبياد
منذ 56 دقيقة 1235
بالصور.. وفاة الشيخ الدكتور ياسين الخطيب بعد صراع مع فيروس كورونا
بالصور.. وفاة الشيخ الدكتور ياسين الخطيب بعد صراع مع فيروس كورونا
منذ 58 دقيقة 1855
بالفيديو .. رقص وغناء إلهام الفضالة مع أطفال مسلسل "من بعد الطوفان"
بالفيديو .. رقص وغناء إلهام الفضالة مع أطفال مسلسل "من بعد الطوفان"
منذ ساعة 346
النصر يفوز على بانديف أكاديميا المقدوني بثنائية "فيديو وصور"
النصر يفوز على بانديف أكاديميا المقدوني بثنائية "فيديو وصور"
منذ ساعة 1428
استشاري يتحدث عن الفئة الأكثر احتياجا لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا "فيديو"
استشاري يتحدث عن الفئة الأكثر احتياجا لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا "فيديو"
منذ ساعة 1640