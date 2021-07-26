امرأة تحاول منع جدة ابنها من حضور حفل زفافه بطريقة شيطانية 

لندن (صدى):
استأجرت امرأة قاتل محترف لمنع جدة ابنها من حضور حفل زفافه، ولم يتضح السبب الرئيسي لهذه الكراهية بينهما.
وروت فتاة، تفاصيل الواقعة الغريبة، قائلة إن عمتها استأجرت قاتلًا لقتل جدتها لأنها لم تكن تريدها في حفل زفاف ابنها، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.
و أشارت الفتاة إلى أنها عائلتها تخوض صراعات كبيرة تفوق الخيال، مبينة أن ابن عمها ارتبط منذ عام وأثناء إنشاء قائمة الضيوف لحفل زفافه أبلغها أنه سيدعو جدته.
وأوضحت أن أختها اتصلت بالشرطة، لمنع وقوع جريمة القتل البشعة وبالفعل تم التجاوب مع البلاغ ولم تصاب الجدة بمكروه، ولا زالت على قيد الحياة.