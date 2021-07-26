بالفيديو.. المصرية هداية ملاك تحصد الميدالية البرونزية في التايكندو بطوكيو

وكالات (صدى):
حصدت لاعبة التايكوندو المصرية هداية ملاك بعد فوزها على الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في وزن 67 كيلوغراما للسيدات.
وتمكنت "هدية" بهذا الفوز أن تصبح أول لاعبة عربية تفوز بميداليتين أولمبيتين في منافسات التايكوندو.
واستطاعت "هداية" تحقيق التعادل خلال الجولة الأولى، فيما تقدمت الأمريكية بايج ميكفيرسون خلال الجولة الثانية، أما الجولة الثالثة ففازت "هداية" بنتيجة (17-6).
تجدر الإشارة إلى أن هداية ملاك كانت قد تأهلت للعب على الميدالية البرونزية في وزن 67 كيلوغراما للسيدات.
وجاء ذلك بعد أن اكتسحت منافستها باسيكا مايلا لاعبة تونغا 19-صفر، لينهي الحكم المباراة لعدم التكافؤ.