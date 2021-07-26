بالفيديو.. شهد الشمري توثق لحظات ولادتها لطفلتها الأولى

أميرة خالد (صدى):
أعلنت الشاعرة والإعلامية العراقية، شهد الشمري، عن وضعها مولودتها الأولى "ناي"، في أجواء مليئة بالفرح.
ونشرت الشمري تفاصيل دخولها غرفة الولادة من خلال مقطع فيديو، حيث أعلن فهد زيد إنجاب زوجته لمولودتهما الأولى عبر حسابه في "إنستغرام"، معربا عن سعادته.
وظهر زيد وهو يرتدي الملابس المعقمة، ويحمل مولودته، حيث كتب في تعليقه على الصورة: "هذه أول مرة ألمس وأستشعر الفرح بين يدي ابنتي أجمل إضافة لعالمي ابنتي ناي".
وأعرب عن شكره وامتنانه لزوجته التي خاضت رحلة الحمل والولادة، مطمئنا الجمهور على وضعها الصحي.