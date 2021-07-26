مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.2 % مغلقا عند 10898 نقطة (+ 22 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.1 مليار ريال.
وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 110 ريالات.
وصعد سهم "إعمار" بنسبة 7 % عند 13.44 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 26.4 مليون سهم.
وسجل سهم "معادن" جلسة اليوم أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 68.50 ريال (+ 1 %)، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى نحو 70 %.
في المقابل، أنهت أسهم "المراعي" و"السعودية للكهرباء" و"التصنيع الوطنية" و"بنك الجزيرة" و"المجموعة السعودية" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
وهبط سهم "أم آي اس" بأكثر من 3 % عند 151.60 ريال، عقب الإعلان عن انخفاض أرباح الربع الثاني 2021 إلى 10.4 مليون ريال وبنسبة 57 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.
وتراجع سهم "ينساب" بأكثر من 1 % عند 68.30 ريال.