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يوسف السلطان: أعلن اعتزالي الغناء مجال دمار العقول والأنفس

منذ 36 دقيقة
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يوسف السلطان: أعلن اعتزالي الغناء مجال دمار العقول والأنفس

خالد الظفيري (صدى):
قرر نجم برنامج المواهب الغنائية «The Voice»، المطرب الكويتي يوسف السلطان، اليوم الاثنين، اعتزال الفن بشكل نهائي، مؤكداً أنه أقدم على هذه الخطوة بعد تفكير عميق.

وقال يوسف السلطان، عبر حسابه على إنستجرام: "أحبتي في الله، شكراً ينبع من القلب بعد الله لكل المتابعين الكرام، بعد التوكل على الله، وبعد التفكيرالعميق والقناعة التامة، أعلن اعتزالي هذا المجال بغنائه ومعازفه، مجال دمار للعقول والأنفس، الغناء والمعازف في زمننا اليوم إثم وحرام، والكلام المنتقى للغناء أشد حراماً بسبب الكفر في القول من الكلمات والهدف منه واضح".

وأضاف الفنان الكويتي: "ربما يكون طريقاً لمن لا يمتلك شخصية في حياته، كالعارضات والشواذ وغيرهم ممن يحبون الظهور عن طريق وسائل الإعلام بالعار والخزي والترهات ولفت النظر والتفرقة والجهالة، سأهجر هذا المجال هجراً جميلاً وبكل قناعة لوجه القهّار".

واستطرد: "أكبر بلاء أن يكون هناك من يحارب نفسه بنفسه والشيطان قرينه، نصيحتي لكل فنان أو شاعر لا تتنازل عن كرامتك وقيمك الاخلاقية ودينك، ولن تكونوا مثاليين في الأعمال والأقوال، كلنا بشر ولدينا نفس أمارة بالسوء، ولِمَ المكابرة؟ أخذ المال وإرضاء من لا يستحقون الإرضاء ليس من قيم المسلمين، اهتموا في إرضاء الله الودود، إني أخاف الله رب العالمين واستغفره وأتوب إليه".

وواصل:" أعتذر كل الاعتذار على أي خطأ خرج مني بغير قصد، وأشكر كل الأصدقاء والمتابعين الكرام، اللهم أمتني على الحق واجعل لي مواقف حق وكلمة حق أموت عليها في نصرة دينك ونبيك الحق، وأسال الله التوفيق والسداد لي ولكم في الدارين الدنيا والآخرة، سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين".

 

 

الاعتزال
الفن
الغناء
يوسف السلطان

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9600
منذ 10 دقائق
أييه هذه الأخبار اللي تسعد الواحد ***

الله يوفقك ويثبتك على الحق **

اللهم صل وسلم على محمد وعلى أل محمد وسلم تسليماً كثيرا ***

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أحدث التعليقات

رااايق
يتمنع وهن الراغبات ** هههههههههههههههههههه هذا يوم ذبح الشاااة ** هههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البطال...^^
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البطال...^^
رااايق
أييه هذه الأخبار اللي تسعد الواحد *** الله يوفقك ويثبتك على الحق ** اللهم صل وسلم على محمد وعلى أل محمد وسلم تسليماً كثيرا...
زائره
عن بعد افضل صحيح نطلع فيهم المولات والاماكن العامه والمناسبات لكن مع الاعتماد على مراقبتنا لهم والاهتمام فيهم بلبس الكمامات والتعقيم المستمر اما فالمدارس...

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